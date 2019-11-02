Oktay’dan sert mesaj

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ABD Temsilciler Meclisi'nin Türkiye aleyhindeki kararlarını eleştirdi. 'Tehditlere aldırmayacak, yolumuzdan dönmeyeceğiz' dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ABD Temsilciler Meclisi'nin Türkiye aleyhindeki kararlarını eleştirdi. 'Tehditlere aldırmayacak, yolumuzdan dönmeyeceğiz' dedi.
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