Süleyman Soylu'nun açıklamalarından satır başları:

Yakaladığımız DEAŞ'lı teröristler hangi ülkeden ise o ülkeye iade edilmesi için harekete geçeceğiz. Bunların içerisinde İngiliz de var, başka milletten olanlar da var.

Bazı ülkeler vatandaşlıktan çıkararak bu teröristleri bize ya da başka ülkelere bırakmak istiyor. Biz kimsenin DEAŞ mensubunun oteli değiliz. Ben vatandaşlıktan çıkardım, siz başınızın çaresine bakın, bu bizim açımızdan kabul edilebilir değildir. Bu, aynı zamanda bir sorumsuzluktur.

SURİYELİLERİN DURUMU

İstanbul'da yakalanan kaçak göçmen sayısı 100 binin eşiğinde. Türkiye genelinde ise 365 bin civarında. 60 binin üzerinde İstanbul'da kayıtlı olmayan Suriyeli başka illere gönderiliyor.

5 kasıma kadar yabancı tabelalar sorunu ortadan kalkacak