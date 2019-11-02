Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 02.11.2019 13:12
  • Son Güncelleme: 02.11.2019 13:23

İçişleri Bakanlığı'ndan yakalanan 'lıların durumuna ilişkin son dakika açıklaması

Son dakika haberi... : Yabancıları bir müddet tutup kendi ülkelerine göndereceğiz. Biz hiçbir mensubunun oteli değiliz.

İçişleri'nden yakalanan DEAŞ'lıların durumuna ilişkin açıklama

Süleyman Soylu'nun açıklamalarından satır başları:

Yakaladığımız 'lı teröristler hangi ülkeden ise o ülkeye iade edilmesi için harekete geçeceğiz. Bunların içerisinde İngiliz de var, başka milletten olanlar da var.

Bazı ülkeler vatandaşlıktan çıkararak bu teröristleri bize ya da başka ülkelere bırakmak istiyor. Biz kimsenin DEAŞ mensubunun oteli değiliz. Ben vatandaşlıktan çıkardım, siz başınızın çaresine bakın, bu bizim açımızdan kabul edilebilir değildir. Bu, aynı zamanda bir sorumsuzluktur.

SURİYELİLERİN DURUMU
İstanbul'da yakalanan kaçak göçmen sayısı 100 binin eşiğinde. Türkiye genelinde ise 365 bin civarında. 60 binin üzerinde İstanbul'da kayıtlı olmayan Suriyeli başka illere gönderiliyor.

5 kasıma kadar yabancı tabelalar sorunu ortadan kalkacak

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel Haberleriİçişleri Bakanlığı'ndan yakalanan DEAŞ'lıların durumuna ilişkin son dakika açıklaması
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri