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  • 02.11.2019 18:36
  • Son Güncelleme: 02.11.2019 18:36

'li 'nin düzenlediği 'da ödül tartışması

tarafından 56'ncısı düzenlenen Film Festivali'nde, 'Dr. Avni Tolunay Jüri Özel Ödülü'nün iki film arasında paylaştırılması, 'En İyi Film' ve 'Behlül Dal En İyi İlk Film Ödülü'nün ise aynı filme verilmesinin festival yönetmeliğinin 23 ve 27'nci maddelerine aykırı olduğu iddiaları tartışma yarattı. İddialar üzerine festival komitesi, yönetmeliğin 23'üncü maddesinde değişiklik yapıldığını açıkladı.

Altın Portakal'da ödül tartışması

56'ncı Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde, 'Dr. Avni Tolunay Jüri Özel Ödülü'nün 'Aşk, Büyü vs' ve 'Küçük Şeyler' filmleri arasında paylaştırılmasının, festival yönetmeliğinin 23'üncü maddesine; 'Bozkır' filmine de hem 'En İyi Film', hem de 'Behlül Dal En İyi İlk Film Ödülü' verilmesinin de yönetmeliğin 27'nci maddesine aykırı olduğu iddia edildi.

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