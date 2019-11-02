56'ncı Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde, 'Dr. Avni Tolunay Jüri Özel Ödülü'nün 'Aşk, Büyü vs' ve 'Küçük Şeyler' filmleri arasında paylaştırılmasının, festival yönetmeliğinin 23'üncü maddesine; 'Bozkır' filmine de hem 'En İyi Film', hem de 'Behlül Dal En İyi İlk Film Ödülü' verilmesinin de yönetmeliğin 27'nci maddesine aykırı olduğu iddia edildi.
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CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Altın Portakal'da ödül tartışması
Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından 56'ncısı düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde, 'Dr. Avni Tolunay Jüri Özel Ödülü'nün iki film arasında paylaştırılması, 'En İyi Film' ve 'Behlül Dal En İyi İlk Film Ödülü'nün ise aynı filme verilmesinin festival yönetmeliğinin 23 ve 27'nci maddelerine aykırı olduğu iddiaları tartışma yarattı. İddialar üzerine festival komitesi, yönetmeliğin 23'üncü maddesinde değişiklik yapıldığını açıkladı.
56'ncı Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde, 'Dr. Avni Tolunay Jüri Özel Ödülü'nün 'Aşk, Büyü vs' ve 'Küçük Şeyler' filmleri arasında paylaştırılmasının, festival yönetmeliğinin 23'üncü maddesine; 'Bozkır' filmine de hem 'En İyi Film', hem de 'Behlül Dal En İyi İlk Film Ödülü' verilmesinin de yönetmeliğin 27'nci maddesine aykırı olduğu iddia edildi.
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