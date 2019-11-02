56'ncı Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde, 'Dr. Avni Tolunay Jüri Özel Ödülü'nün 'Aşk, Büyü vs' ve 'Küçük Şeyler' filmleri arasında paylaştırılmasının, festival yönetmeliğinin 23'üncü maddesine; 'Bozkır' filmine de hem 'En İyi Film', hem de 'Behlül Dal En İyi İlk Film Ödülü' verilmesinin de yönetmeliğin 27'nci maddesine aykırı olduğu iddia edildi.



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