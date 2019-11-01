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  • Son Güncelleme: 01.11.2019 16:20

Son dakika: , hava savunma füze sistemlerinin 'ye teslimini tamamladı

Rus devlet silah ihracatçısı Rosoboronexport Genel Müdürü Alexander Mikheev, “, hava savunma füzesi sistemlerinin tüm bileşenlerini, planlanan süreden önce 'ye teslimini tamamladı” dedi.

Rusya'dan S-400 açıklaması: Tamamlandı

Rosoboronexport Genel Müdürü Mikheev, yaptırımlara rağmen hava savunma sistemlerinin planlanandan önce teslim edildiğini ifade ederek, "Rosoboronexport, rakiplerinden gelen güçlü baskılar karşısında bile verimli bir şekilde iş yapmaya hazır. Dinamik ve esnek olan şirketimizin imajını güçlendirmeye devam ettik" ifadelerini kullandı.

Daha önce, Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye'deki S-400'lerin ilkbahara kadar işletmeye alınmaya hazır olacağını söylemişti. ve , S-400 hava savunma sistemlerinin temini için Eylül 2017'de anlaşma imzalamıştı. , S-400 bileşenlerinin sevkiyatına Temmuz ayının sonunda başlamıştı.

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