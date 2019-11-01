Son dakika: Mahkemeden Eminönü'ndeki balık ekmek tekneleriyle ilgili flaş karar

Eminönü'nde balık ekmek satan teknelerin kira sözleşmesi bugün doluyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin tekne sahipleriyle kira sözleşmelerini yenilemeyeceğini açıklamasıyla birlikte başlayan tartışmada yeni bir gelişme yaşandı.

Avukat Mehmet Yıldırım, İstanbul 4. İdare Mahkemesi'ne başvurarak karara itiraz etti. Mahkeme, itiraz üzerine yürütmeye durdurma kararı verdi.

Kararda, "İptali talep edilen işlem konu itibariyle uygulanmakla etkisi tükenecek nitelikte olduğundan, davalının birinci savunması ile ara karara yanıt alındıktan sonra yeniden karar verilmek üzere yürütmenin durdurulması isteminin kabul edilmesine" karar verildiği ifade edildi. Mahkemede taraflardan kira kontratının örneğini isteyerek 30 gün süre verdi.