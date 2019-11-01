Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'i kabul etti.
Son dakika: Başkan Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres'i kabul etti
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'i kabul etti.
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