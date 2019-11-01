Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, yağışların genellikle sağanak, Akdeniz'de yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Meteoroloji, ani sel, su baskını, heyelan, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar, ağaç devrilmesi, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı. Peki, yurt genelinde bugün hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmeler...

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Batı Karadeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Sakarya, Karabük ve Kastamonu çevreleri ile ilk saatlerde Antalya il merkezi, Yalova, Ankara, Konya, Kırıkkale, Karaman ile Anamur, Bozyazı ve Aydıncık çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle sağanak, Akdeniz'de yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Doğu Karadeniz kıyıları ile Hatay'ın kıyı kesimleri, Ordu, Siirt, Şırnak, Bitlis ve Hakkari çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.