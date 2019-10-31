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Yargıtay’dan emsal karar: Kavgayı başlatan kovulur

Yargıtay, işyerindeki kavgada ilk yumruğu atan işçinin tazminatsız şekilde kovulmasının önünü açtı. Yüksek Mahkeme; işverenin kavgaya karışan diğer işçiyi işten çıkarmamasının eşit davranma borcunu ihlal ettiği anlamına gelmeyeceğine hükmetti.

Kavgayı başlatan kovulur
Yargıtay, işyerindeki kavgada ilk yumruğu atan işçinin tazminatsız şekilde kovulmasının önünü açtı. Yüksek Mahkeme; işverenin kavgaya karışan diğer işçiyi işten çıkarmamasının eşit davranma borcunu ihlal ettiği anlamına gelmeyeceğine hükmetti. Bir etiket ambalaj fabrikasında dedikodu sebebiyle iki işçi arasında tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olay sonrası, işveren kavgayı ilk başlatan işçiyi tazminat ödemeden kovdu. İşçi, iş mahkemesinin yolunu tuttu. Mahkeme tazminata kararı verdi. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi ise tazminat talebinin reddini hükmetti.

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