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  • 31.10.2019 12:00
  • Son Güncelleme: 31.10.2019 12:00

Tarihin en büyük operasyonuydu! lideri araba bagajından çıktı!

ekiplerince ’da yapılan tarihin en büyük sahte dolar operasyonu ile 271 milyon sahte dolar ele geçirilmişti. lideri hakkındaki arama devam ederken flaş bir gelişme yaşandı. Çete lideri Ali Atali, bir aracın bagajında ’a geçmeye çalışırken yakalandı.

Çete lideri bagajdan çıktı!

Esenyurt'ta önceki aylarda İstanbul ekiplerince bir matbaaya düzenlenen operasyonda, Kurban Bayramı öncesi piyasaya sürülmek üzere basılmış 100'lük banknotlar halinde sahte 271 milyon 150 bin Amerikan doları ele geçirilmişti. Operasyonda birisi ihraç edilmiş eski komiser toplam 5 kişi gözaltına alınmıştı. 'nin en büyük sahte dolar operasyonunda ele geçirilen sahte dolarların, gerçeklerine bir hayli benzemesi dikkat çekmişti.

TAM KAÇACAKTI, BAGAJDA YAKALANDI
nin lideri olduğu öğrenilen ve operasyonda ele geçirilemeyen ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Çeteyi bir araya getiren ve organize ettiği belirlenen Ali Atali, Kapıkule'den 'a bir aracın bagajında kaçmak isterken yakalandı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanan şüpheli Atali, gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Bilindiği gibi yı basanlar arasında Ekonomi Bölümü mezunu Sabri Ali Savaşman'ın da olduğu ortaya çıkmış, bu durum çok konuşulmuştu.

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