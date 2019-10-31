Radyo ve Televizyon Üst Kurul u, 31 Ekim 2019 tarihli toplantısında Faruk Bildirici 'nin eylem ve açıklamaları dolayısı ileÜst Kurul üyeliğinden çekilmiş sayıldığına oy çokluğuyla karar verdi.

Üst Kurul Başkanı Ebubekir Şahin imzasıyla geçtiğimiz hafta Bildirici'ye 'Özel veya kamu medya hizmet sağlayıcılarının görev ve yetki alanına giren konularda doğrudan veya dolaylı olarak taraf olamazlar ya da taraf şeklinde hareket edemezler', 'Siyasî partiye üye olamazlar, resmi olarak siyasi parti üyesi olmamakla birlikte Üst Kurul çalışmaları kapsamında bir siyasi partinin temsilcisi şeklinde hareket edemez ve tarafsızlık ilkesine zarar verecek şekilde siyasi parti temsilcisi gibi hareket edemez' ve 'Kurumla ilgili gizlilik taşıyan bilgileri ve medya hizmet sağlayıcı kuruluşlara ve yayın hizmeti yapan gerçek ve tüzel kişilere ait her türlü sırları, görevlerinden ayrılmış olsalar bile açıklayamaz' şeklindeki ilke ve yasaklarına aykırı hareket ettiği belirlenen Üst Kurul Üyeleri'nin görevlerinden çekilmiş sayılacağına dair uyarı yazısı gönderildi.





İŞTE BİLDİRİCİ'NİN RTÜK ÜYELİĞİNDEN DÜŞÜRÜLME NEDENLERİ

Buna göre uyarı yazısında Bildirici'nin Üst Kurul Üyesi olmasına rağmen ve bu kanuni düzenlemeler çok açık olmasına rağmen, 11 Eylül 2019 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir siyasi partinin Başkanvekili ile birlikte RTÜK Başkanlığı ile alakalı kimi iddiaları bir basın toplantısı düzenleyerek açıkladığının tespit edildiği belirtildi. Kararda, yirmi beş yıllık Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarihinde ilk kez TBMM çatısı altındaki milletvekillerine ait olan kürsüyü kullanan Bildirici'nin bu eylemi vekiller tarafından da yadırgandığı kaydedildi. Faruk Bildirici'nin Sadece TBMM'de değil katılmış olduğu programlarda da RTÜK üyeliği sıfatıyla değil bir siyasi partinin temsilcisi gibi hareket ettiğinin görüldüğü ifade edildi.

Yine Bildirici'nin üyeliğe seçildiği günden itibaren gerek sosyal medya hesabından gerekse de basın kuruluşlarına verdiği demeçlerde 'Üst Kurul toplantılarındaki müzakereler gizlidir ve açıklık kararı alınmadıkça müzakereler açıklanamaz' maddesini ihlal ettiği belirtildi.

Uyarı yazısında Bildirici'nin 'Özel veya kamu medya hizmet sağlayıcılarının görev ve yetki alanına giren konularda doğrudan veya dolaylı olarak taraf olamaz ve bu konularda hiçbir maddî menfaat sağlayamaz' kanununa rağmen beyanat ve açıklamalarıyla bazı medya kuruluşları lehine bazı medya kuruluşları aleyhine tutum içerisinde bulunduğunun tespit edildiği ifade edildi.

Faruk Bildirici'nin 'Yasama ve yürütme organları ile idare, mahkeme kararlarına uymak zorundadır; bu organlar ve idare, mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremez ve bunların yerine getirilmesini geciktiremez' ve 'Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemelerinin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idare, gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecburdur' hükümlerine rağmen mahkeme kararlarının uygulanması yönünde karar veren Üst Kurul üyelerinin aksine dosyalara karşı aleyhe oy kullanarak açıkça yargı kararının uygulanmaması yönünde oy kullandığı ve açıkça Anayasa hükümlerine aykırı hareket ederek hukuk devleti ilkesinin bu temel düzenlemesi karşısında yer aldığı belirtildi.

Yazı son olarak Bildirici'nin bir internet sitesine verdiği röportajda Üst Kurul'un, Üst Kurul Üyeleri'nin ve RTÜK çalışanlarının saygınlığını hedef alan açıklamalarda bulunduğunun belirlendiği kaydedildiği. Bağımsız ve tarafsızlığı gerek Anayasa gerekse de yasalarla güvence altına alınan RTÜK'ün Bildirici'nin ifadeleriyle haksız bir şekilde itham edildiği kaydedildi.

Bilindiği gibi, Faruk Bildirici'nin RTÜK tarafından kendisine tahsis edilen makam aracını sevgilisi Semra Topçu ve köpeğini gezdirmek üzere kullandığı iddia edilmişti. İkilinin bu iddiaları doğrulayan görüntülerini ilk kez SABAH yayınlamıştı.