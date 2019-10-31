Başkan Erdoğan belediye başkanları ile bir araya geldi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan , partisinin genel merkezinde AK Parti 'nin büyükşehir ve il belediye başkanları ile toplantıda bir araya geldi. Erdoğan,dedi.

TÜRKİYE'NİN BEKASININ GARANTİSİ CUMHUR İTTİFAKI'DIR

Erdoğan, "Türkiye'nin bekasının garantisi AK Parti ve Cumhur İttifakı'dır. Biz ne kadar güçlü olursak ülkemiz de o kadar güçlü olacaktır." ifadelerini kullandı.

Erdoğan,açıklamasında bulundu.

Erdoğan, "Partimize gönül vermiş, emek vermiş, teşkilatın tozunu yutmuş tüm yol arkadaşlarımızla irtibatımızı güçlendireceğiz." dedi.