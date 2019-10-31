ABD, DEAŞ lideri Ebubekir El Bağdadi'yi İdlib'de parçalayarak etkisiz hale getirdiğini bildirdi. Rusya bile "Öldüğünü teyit edemedik" dedi. Şimdi gözler, Bağdadi'nin petrolden elde ettiği belirtilen 2.9 milyar dolarlık servetine çevrildi. Paranın 11 ayrı offshore hesabında olduğu kaydedildi.
- Güncel
- 31.10.2019
- Gazete
Bağdadi etkisiz hale getirildi, gözler petrolden elde ettiği 2.9 milyar dolarlık servetine çevrildi
ABD, DEAŞ lideri Ebubekir El Bağdadi'yi İdlib'de parçalayarak etkisiz hale getirdiğini bildirdi. Rusya bile "Öldüğünü teyit edemedik" dedi. Şimdi gözler, Bağdadi'nin petrolden elde ettiği belirtilen 2.9 milyar dolarlık servetine çevrildi. Paranın 11 ayrı offshore hesabında olduğu kaydedildi.
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