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Bağdadi etkisiz hale getirildi, gözler den elde ettiği 2.9 milyar dolarlık servetine çevrildi

, lideri 'yi 'de parçalayarak etkisiz hale getirdiğini bildirdi. bile "Öldüğünü teyit edemedik" dedi. Şimdi gözler, Bağdadi'nin den elde ettiği belirtilen 2.9 milyar dolarlık servetine çevrildi. 11 ayrı offshore hesabında olduğu kaydedildi.

'Para'mparça
ABD, lideri 'yi 'de parçalayarak etkisiz hale getirdiğini bildirdi. bile "Öldüğünü teyit edemedik" dedi. Şimdi gözler, Bağdadi'nin den elde ettiği belirtilen 2.9 milyar dolarlık servetine çevrildi. 11 ayrı offshore hesabında olduğu kaydedildi.

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