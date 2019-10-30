Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İpekyolu ilçesinde bulunan bir kargo aktarma merkezine operasyon düzenledi. Kargoda narkotik köpeği 'Zeyna' ile yapılan detaylı aramada, içerisinde gıda malzemelerinin bulunduğu karton kolinin tabanına zulalanmış 11 kilo 60 gram eroin ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki ifadelerinin ardından mahkemeye çıkarılan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.



