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  • 30.10.2019 09:39
  • Son Güncelleme: 30.10.2019 09:39

'da merkezinde 11 kilo ele geçirildi

'da bir aktarma merkezinde polisin yaptığı aramada, gıda malzemelerinin bulunduğu karton kolinin tabanına zulalanmış 11 kilo 60 gram ele geçirildi, gözaltına alınan 2 kişiden 1'i tutuklandı.

Kargo merkezinden çıktı! Tam 11 kilo

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İpekyolu ilçesinde bulunan bir aktarma merkezine operasyon düzenledi. Kargoda narkotik köpeği 'Zeyna' ile yapılan detaylı aramada, içerisinde gıda malzemelerinin bulunduğu karton kolinin tabanına zulalanmış 11 kilo 60 gram ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki ifadelerinin ardından mahkemeye çıkarılan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

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