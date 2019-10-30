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  • Son Güncelleme: 30.10.2019 16:21

Ünlü aktör , Trump'ı yerden yere vurdu: "O bir salak"

Başkanı , ülkesindeki sanatçılar tarafından da sevilmiyor. Dünyaca ünlü ABD’li aktör , Başkan Donald Trump’ı yerden yere vurdu. Trump’ın ABD’yi mahvedeceğini iddia eden De Niro, “O bir salak, bir budala. Bir soytarı. Aptal, pejmürde, tehlikeli" ifadelerini kullandı.

Ünlü aktör Robert De Niro'dan, Trump'a: O bir salak

'ı bir kez daha hedef alan ünlü aktör , "O bir salak, bir budala. Bir soytarı. Aptal, pejmürde, tehlikeli. Bu ülkeyi mahvedecek" ifadelerini kullandı.

Donald Trump'ın önde gelen muhaliflerinden olan 'li aktör Robert De Niro, bir kez daha sert eleştirilerde bulundu.

GQ dergisinin 'de yayımlanan versiyonuna konuşan De Niro, Trump'a 'pislik' diye seslendi ve ABD'yi mahvedeceğini söyledi.

De Niro, "O, olabileceğini düşündüğümüzden çok daha kötü. Trump'la ilgili her şey, bütün o zırvalıkları ve saçmalıkları, gidişatı belirliyor. Bunu hepimiz biliyoruz. Bu, rezaletin de ötesinde. O bir pislik. Bu ülkeyi mahvedecek" dedi.

"ELİNE KAN BULAŞTI"
Ünlü aktör, Trump'ın ırkçı söylemlerinin giderek daha fazla insan tarafından örnek alındığını ve toplumun da bu gerçeğin farkına varmaya başladığını belirtti.

Bu nedenle ABD'de peş peşe gerçekleşen silahlı saldırılardan Trump'ı da sorumlu tutan De Niro, "Bu saldırganlar deli ama Trump onlara ilham verdi, izin verdi, o başlattı ve cesaretlendirdi" diye konuştu.

ABD'li aktör bu nedenle Trump'ın da 'eline kan bulaşmış olduğunu' savundu.

"APPRENTİCE FANLARI CANAVAR OLUŞTURDU"
Donald Trump'ın işadamı olduğu dönemlerde imza attığı '' (Çırak) adlı şov programının hayranları da ünlü aktörün tepkisinden nasibini aldı.

De Niro, "O bir salak, bir budala. Bir soytarı. Aptal, pejmürde, tehlikeli. O aptal şov, The Apprentice, insanlar bunu benimsedi. Bir canavar yarattılar" dedi.

Ünlü aktör daha önce de Trump'ın 'gerçek bir ırkçı' olduğunu söylemiş, onu 'beyaz üstünlüğünü savunmakla' suçlamıştı.

CBS televizyonunda canlı yayımlanan 72'nci Tony Ödülleri töreninde ise sahneden " ….tir Trump (F…. Trump)" diye küfretmişti.

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