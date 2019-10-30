Olay, öğle saatlerinde İzmit Yahya Kaptan Mahallesi'nde bulunan bir parkta meydana geldi.
Kocaeli'de büyük panik! AFAD ekipleri alarma geçti!
İzmit’te bulunan bir park içerisinde elektrik kablolarını tamir etmek için yapılan kazıda metan gazı tespit edildi. Olay yerine gelen itfaiye ve AFAD ekipleri çevrede önlem alarak kazılan bölgeyi incelemeye aldı. AFAD ekipleri sızıntının çevreye zarar vereceği düşüncesiyle kazı çalışmasını durdurdu.
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