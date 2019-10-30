Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 30.10.2019 16:51
  • Son Güncelleme: 30.10.2019 16:56

'de büyük panik! ekipleri alarma geçti!

İzmit’te bulunan bir park içerisinde elektrik kablolarını tamir etmek için yapılan kazıda tespit edildi. Olay yerine gelen itfaiye ve ekipleri çevrede önlem alarak kazılan bölgeyi incelemeye aldı. AFAD ekipleri sızıntının çevreye zarar vereceği düşüncesiyle kazı çalışmasını durdurdu.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriKocaeli'de büyük panik! AFAD ekipleri alarma geçti!
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri