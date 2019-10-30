Kandil’in kara kutusu öldürüldü

TSK'nın, Zap bölgesine düzenlediği hava harekâtında etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin Kandil'in kara kutusu İlhami Polat olduğu ortaya çıktı. Hainin, 2 yıl önce Zap sorumlusu yapıldığı, kadın teröristlere tecavüz ettiği, direnen 3'ünü öldürdüğü, 3 kadının da intihar ettiği öğrenildi.
- Güncel
- 30.10.2019
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.