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Kandil’in kara kutusu öldürüldü

TSK'nın, Zap bölgesine düzenlediği hava harekâtında etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin Kandil'in kara kutusu İlhami Polat olduğu ortaya çıktı. Hainin, 2 yıl önce Zap sorumlusu yapıldığı, kadın teröristlere tecavüz ettiği, direnen 3'ünü öldürdüğü, 3 kadının da intihar ettiği öğrenildi.

Kandil’in kara kutusu öldürüldü
TSK'nın, Zap bölgesine düzenlediği hava harekâtında etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin Kandil'in kara kutusu İlhami Polat olduğu ortaya çıktı. Hainin, 2 yıl önce Zap sorumlusu yapıldığı, kadın teröristlere tecavüz ettiği, direnen 3'ünü öldürdüğü, 3 kadının da intihar ettiği öğrenildi.

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