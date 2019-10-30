AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) ile parti üyeliğinden istifa eden Mustafa Yeneroğlu'nun yerine yedek üye İstanbul milletvekili Eyüp Özsoy parti yönetiminde görev alacak.

TBMM'de düzenlediği basın toplantısıyla AK Parti'den istifasını açıklayan İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu'nun yerine, birinci yedek üye İstanbul milletvekili Eyüp Özsoy MKYK'de görev yapacak.

Özsoy'un, AK Parti'nin düzenleyeceği ilk MKYK toplantısına katılması bekleniyor.

EYÜP ÖZSOY KİMDİR?

Eyüp Özsoy, 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, AK Parti'den İstanbul 1. Bölge Bölgesi, 13'nci sıradan milletvekili olarak Meclis'e girdi. 1983 yılında İstanbul'da doğan Eyüp Özsoy, aslen Tokat'lıdır. Orta Öğrenimini Kadıköy İmam Hatip Lisesinde, Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesinde tamamladı. Gebze Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümünde Yüksek Lisans eğitimine devam etmektedir.Özel sektörde iş hayatına başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesinde İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Danışmanı, Pendik Belediyesinde Park ve Bahçeler Müdürü ve Strateji Geliştirme Müdürü, Sultanbeyli Belediyesinde Park ve Bahçeler Müdürü olarak görev yaptı. AK Parti İstanbul İl Gençlik Kollarında Yönetim Kurulu Üyeliği, Teşkilat Başkan Yardımcılığı ve Sosyal İşlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu.TBMM Türkiye-Kuveyt Parlementolararası Dostluk Grubu Başkanlığı yapan Özsoy, AK Parti Grup Yönetim kurulu üyesidir.İngilizce ve Arapça bilen ÖZSOY, evli ve 2 çocuk babasıdır.