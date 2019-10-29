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Hainin iade dosyası tamam

 Bakanlığı, terör örgütü / 'nin sözde komutanlarından '' kod adlı terörist 'in iadesi için düğmeye bastı. Bakanlık, hazırladığı iade talepnamesi dosyasını, 'na yolladı. Başına 4 milyon ödül konulan terörist Ferhat Abdi Şahin, 196 ülkede kırmızı bültenle aranıyor.

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