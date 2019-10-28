Yunanistan’a göçmen uyarısı Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan'ın düzensiz göçmenleri karadan ve denizden Türkiye'ye geri ittiğini açıkladı. Bakanlık, Yunan makamlarına bu durumu inkar etmek yerine uluslararası hukuka aykırı bu uygulamayı düzeltme çağrısında bulundu.

Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan'ın düzensiz göçmenleri karadan ve denizden Türkiye'ye geri ittiğini açıkladı. Bakanlık, Yunan makamlarına bu durumu inkar etmek yerine uluslararası hukuka aykırı bu uygulamayı düzeltme çağrısında bulundu. TÜM MANŞETLER