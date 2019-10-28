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Yunanistan’a göçmen uyarısı

Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan'ın düzensiz göçmenleri karadan ve denizden Türkiye'ye geri ittiğini açıkladı. Bakanlık, Yunan makamlarına bu durumu inkar etmek yerine uluslararası hukuka aykırı bu uygulamayı düzeltme çağrısında bulundu.

Yunanistan’a göçmen uyarısı
Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan'ın düzensiz göçmenleri karadan ve denizden Türkiye'ye geri ittiğini açıkladı. Bakanlık, Yunan makamlarına bu durumu inkar etmek yerine uluslararası hukuka aykırı bu uygulamayı düzeltme çağrısında bulundu.

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