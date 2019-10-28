Bugünkü
Takvim

Subayın beraatı telegrama takıldı

FETÖ'den yargılanan eski Yüzbaşı Murat Cansaran, beraat etti. Ancak telefonundaki Telegram uygulamasında darbe girişimiyle ilgili "Tutukluları bekliyorum" mesajı yüzünden savcılık itiraz etti. Yargıtay da kararı bozma yönünde görüş bildirdi.

Subayın beraatı telegrama takıldı
FETÖ'den yargılanan eski Yüzbaşı Murat Cansaran, beraat etti. Ancak telefonundaki Telegram uygulamasında darbe girişimiyle ilgili "Tutukluları bekliyorum" mesajı yüzünden savcılık itiraz etti. Yargıtay da kararı bozma yönünde görüş bildirdi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriSubayın beraatı telegrama takıldı
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri