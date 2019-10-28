FETÖ'den yargılanan eski Yüzbaşı Murat Cansaran, beraat etti. Ancak telefonundaki Telegram uygulamasında darbe girişimiyle ilgili "Tutukluları bekliyorum" mesajı yüzünden savcılık itiraz etti. Yargıtay da kararı bozma yönünde görüş bildirdi.
- Güncel
- 28.10.2019
- Gazete
Subayın beraatı telegrama takıldı
FETÖ'den yargılanan eski Yüzbaşı Murat Cansaran, beraat etti. Ancak telefonundaki Telegram uygulamasında darbe girişimiyle ilgili "Tutukluları bekliyorum" mesajı yüzünden savcılık itiraz etti. Yargıtay da kararı bozma yönünde görüş bildirdi.
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