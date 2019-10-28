Subayın beraatı telegrama takıldı FETÖ'den yargılanan eski Yüzbaşı Murat Cansaran, beraat etti. Ancak telefonundaki Telegram uygulamasında darbe girişimiyle ilgili "Tutukluları bekliyorum" mesajı yüzünden savcılık itiraz etti. Yargıtay da kararı bozma yönünde görüş bildirdi.

FETÖ 'den yargılanan eski Yüzbaşı Murat Cansaran, beraat etti. Ancak telefonundaki Telegram uygulamasında darbe girişimiyle ilgili "Tutukluları bekliyorum" mesajı yüzünden savcılık itiraz etti. Yargıtay da kararı bozma yönünde görüş bildirdi. TÜM MANŞETLER