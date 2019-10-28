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  • 28.10.2019 17:19
  • Son Güncelleme: 28.10.2019 17:47

'ta teröristlere ait 5 bölümlü sığınak imha edildi

'ta terör örgütü 'ya yönelik operasyonda tespit edilen, içinde yaşam malzemeleri ve örgütsel dokümanların bulunduğu 5 bölümlü sığınak kullanılamaz hale getirildi.

İl Jandarma Komutanlığınca, 26 Ekim'de Şenyayla bölgesine operasyon düzenlendi.

"Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Serdal Uyanık 2019-419" adı verilen operasyonda, bölücü terör örgütü mensuplarına ait 2 girişi ve 6 havalandırma deliği bulunan yaklaşık 50 metrekare büyüklüğünde 5 bölümlü sığınak tespit edildi.



Sığınakta, aralarında büyük ve küçük tüp, pil, gıda maddeleri ve giyeceklerin bulunduğu yaşam malzemeleri ile örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

Delil niteliğindeki malzemeler muhafaza altına alındı, sığınak imha edildi.

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