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  • 28.10.2019 17:07
  • Son Güncelleme: 28.10.2019 17:19

Birleşmiş Milletler duyurdu: , ve 'la görüşeceğiz

Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen, 'de yapılacak Suriye Anayasa Komitesi toplantı öncesi , ve 'yla görüşme yapacağını teyit etti.

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