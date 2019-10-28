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  • Son Güncelleme: 28.10.2019 21:49

Başkan Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı

Başkan , esnasında şehit olan ve Piyade Uzman Çavuş Erdoğan Türkel ile 'de şehit düşen 'ın ailelerine başsağlığı diledi.

Başkan Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı

Başkan , esnasında şehit olan ve Piyade Uzman Çavuş Erdoğan Türkel ile 'de şehit düşen 'ın ailelerine başsağlığı diledi.

Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı esnasında şehit olan Sarıtosun ve Türkel ile Hakkari'de 'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit edilen Korkmaz'ın ailelerine başsağlığı mesajı göndererek, taziyelerini iletti.

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