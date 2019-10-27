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  • Son Güncelleme: 27.10.2019 20:52

/'lı teröristlerden 'e havan saldırısı

Terör örgütü /, ilçesini boşaltmasını öngören - mutabakatına rağmen Tel Rıfat'tan ilçesine havan saldırısı gerçekleştirdi.

YPG/PKK'lı teröristlerden Azez'e havan saldırısı

Terör örgütü /, ile arasında 22 Ekim'de imzalanan, 12.00'de başlatılan 150 saat içerisinde örgütün ve 'ten silahlarıyla çıkmasını öngören mutabakata rağmen Tel Rıfat'tan saldırılarını sürdürüyor.

YPG/PKK'lı teröristler, Suriye-Türkiye sınırında Suriye Milli Ordusu'nun () kontrolündeki ilçe merkezine 5 havan mermisi attı.

Saldırı sonucu ilk belirlemelere göre bir sivil yaralandı.

Teröristler, önceki gün Azez'in güneyindeki , ve Afrin'in güneydoğusundaki Meryemeyn bölgelerindeki cephe hatlarına eş zamanlı sızma girişiminde bulunmuştu.

Tel Rıfat'ta yuvalanan teröristler, 23 Ekim'de de Kefer Kalbin ve Kefer Kaşer cephe hattına eş zamanlı sızma girişiminde bulunmuş, çıkan çatışmalarda SMO'dan 4 asker şehit olmuş, 7 asker ise yaralanmıştı.

Zeytin Dalı Harekatı sonucunda Afrin'den çıkarılan YPG/PKK, ilçenin güneydoğusundaki Tel Rıfat bölgesinde varlığını sürdürüyor. Bu bölgede yuvalanan terör örgütü, SMO'nun kontrolündeki yerleşimleri sık sık hedef alıyor.


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