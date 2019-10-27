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  • Son Güncelleme: 27.10.2019 10:04

'da 105 kilo 500 gram ele geçirildi

tarafından düzenlenen operasyonda 105 kilo 500 gram , elektronik terazi ve 57 kaçak cep telefonu ve 31 kaçak cep telefonu aksesuarı bulundu. Operasyonda 8 zanlı gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da zehir operasyonu!

'da düzenlenen nda 105 kilo 500 gram ele geçirildi.

ekiplerince yürütülen istihbarat çalışmaları doğrultusunda 8 şüpheliye ait iş yeri ile ev ve eklentilerine yönelik operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramalarda 105 kilo 500 gram esrar, elektronik terazi ve 57 kaçak cep telefonu ve 31 kaçak cep telefonu aksesuarı bulundu.

Operasyonda 8 zanlı gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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