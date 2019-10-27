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  • 27.10.2019 20:16
  • Son Güncelleme: 27.10.2019 20:27

Rus savaş gemisi 'ndan geçti! Siper alan asker detayı

'AZOV' isimli Rus savaş gemisi 'ndan geçerek, Marmara Denizi'ne açıldı. Geminin boğazdan geçişi sırasında siper almış şekilde yere uzanan asker dikkat çekti.

Rus savaş gemisi Boğaz'dan geçti! O detay dikkat çekti

'nın filosuna ait 151 Borda numaralı 'Azov' adlı savaş gemisi saat 15.00 sıralarında Karadeniz'den na giriş yaptı. Geminin geçişine Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığına bağlı sahil güvenlik botu da eşlik etti.

Yaklaşık 1 saatte 'nün altından geçen geminin güvertesinde çok sayıda Rus askerinin olduğu görüldü. Bazı askerlerin kıyıyı izlerken bazı askerler de dürbün ile boğazı gözledi. Bir asker de geminin ön bülümünde yatar vaziyette silahıyla siper almış halde görüldü.
Yaklaşık 1 buçuk saatte boğaz geçişini tamamlayan gemi 'e gitmek üzere açıldı.

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