Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 27.10.2019 13:55
  • Son Güncelleme: 27.10.2019 14:25

'da !

'nden alınan bilgiye göre, saat 13.18 sıralarında merkez üssü , Silivri açıkları olan 3.2 büyüklüğünde bir meydana geldi.

İstanbul'da deprem!

Gelen Son dakika haberine göre 'da 3,3 büyüklüğünde bir meydana geldi. Deprem İstanbul Silivri açıklarında ve 10.8 kilometre derinliğinde meydana gelirken, deprem İstanbul'un bazı bölgelerinde hissedildi.

İSTANBUL'DA KORKUTAN DEPREM
'nden alınan bilgiye göre, saat 13.18 sıralarında merkez üssü , Silivri açıkları olan 3.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Depremin 10.8 kilometre derinlikte gerçekleştiği öğrenildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel Haberleriİstanbul'da deprem!
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri