İstanbul'da deprem!

Gelen Son dakika haberine göre İstanbul'da 3,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem İstanbul Silivri açıklarında ve 10.8 kilometre derinliğinde meydana gelirken, deprem İstanbul'un bazı bölgelerinde hissedildi.

İSTANBUL'DA KORKUTAN DEPREM

Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre, saat 13.18 sıralarında merkez üssü Marmara Denizi, Silivri açıkları olan 3.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Depremin 10.8 kilometre derinlikte gerçekleştiği öğrenildi.