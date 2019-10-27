Bahçeli uyardı CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısındaki açıklamalarını hedef alan MHP lideri Devlet Bahçeli, sert konuştu: (Kemal Kılıçdaroğlu) Salı günü yapmış olduğu grup toplantılarını özel bir odanını içinde kendisi için hazırlatıp baştan sona dinlemeli. Son günlerde Şili'de ve Lübnan'da iktidara karşı bir toplumsal hareket başlatmaya çalışıyor. Bu toplumsal hareketi başlatma yeteneği, cesareti, kadrosu Kemal Kılıçdaroğlu'nda yoktur. Buna özenerek Türkiye'de iktidar değişikliği yapacağına inanıyorsa bunun sonu iyi olmaz. Kendisi en büyük zararı görür...

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısındaki açıklamalarını hedef alan MHP lideri Devlet Bahçeli, sert konuştu: (Kemal Kılıçdaroğlu) Salı günü yapmış olduğu grup toplantılarını özel bir odanını içinde kendisi için hazırlatıp baştan sona dinlemeli. Son günlerde Şili'de ve Lübnan'da iktidara karşı bir toplumsal hareket başlatmaya çalışıyor. Bu toplumsal hareketi başlatma yeteneği, cesareti, kadrosu Kemal Kılıçdaroğlu'nda yoktur. Buna özenerek Türkiye'de iktidar değişikliği yapacağına inanıyorsa bunun sonu iyi olmaz. Kendisi en büyük zararı görür...

Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısındaki açıklamalarını hedef alan MHP lideri Devlet Bahçeli, sert konuştu: (Kemal Kılıçdaroğlu) Salı günü yapmış olduğu grup toplantılarını özel bir odanını içinde kendisi için hazırlatıp baştan sona dinlemeli. Son günlerde Şili'de ve Lübnan'da iktidara karşı bir toplumsal hareket başlatmaya çalışıyor. Bu toplumsal hareketi başlatma yeteneği, cesareti, kadrosu Kemal Kılıçdaroğlu'nda yoktur. Buna özenerek Türkiye'de iktidar değişikliği yapacağına inanıyorsa bunun sonu iyi olmaz. Kendisi en büyük zararı görür... TÜM MANŞETLER