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  • Son Güncelleme: 26.10.2019 10:14

Son dakika: Van'da 'ya 'Kıran' darbesi

Van'ın Başkale ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda, toprağa gömülü el yapımı () düzenekleri ile el bombaları ve yaşam malzemeleri ele geçirildi. Patlayıcılar uzman ekiplerce imha edildi.

Van'da PKK'ya 'Kıran' darbesi

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Başkale ilçesine bağlı Esenyamaç Mahallesi Tuluklu Mezrası kırsalında terör örgütü 'ya yönelik operasyon düzenledi. 'Kıran-Şehit Uzm.J.IV.Kad.Çvş. Emrah Ceylan' adı verilen operasyonda, 2 el yapımı () düzeneği, 15 el bombası, 73 kilogram amonyum nitrat ile çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi. Patlayıcılar, uzman ekiplerce kontrollü şekilde imha edildi.

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