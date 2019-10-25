Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 25.10.2019 23:12
  • Son Güncelleme: 25.10.2019 23:18

sevici sözde yazar Aslı Erdoğan'dan akılalmaz yalan!

Terör örgütü 'nın destekçisi olduğu gerekçesiyle kapatılan 'nin yazarlarından Aslı Erdoğan, yine terör propagandası yaparak akılalmaz iftiralarda bulundu. Aslı Erdoğan, 'yi ayırarak 'deki siyasilere de ağır hakaretlerde bulundu.

PKK sevici sözde yazardan kirli propaganda

Terör örgütü 'nın destekçisi olduğu gerekçesiyle kapatılan 'nin yazarlarından Aslı Erdoğan, yine terör propagandası yaparak akılalmaz iftiralarda bulundu. Aslı Erdoğan, 'yi ayırarak 'deki siyasilere de ağır hakaretlerde bulundu.

Bir dönem Radikal gazetesinde köşe yazarlığı görevini de üstlenen, yazar Aslı Erdoğan, 'da yayın yapan Le Soir gazetesine bir mülakat verdi. Aslı Erdoğan, önce Türkiye hakkında akılalmaz iftiralarda bulundu, ardından Türkiye'deki siyasiler hakkında çirkin ifadeler kullandı.

'HDP HARİÇ TÜM SİYASİLER TERÖRSİT'
"Türklere, okula başlar başlamaz Kürtlerden nefret edilmesinin öğretildiği' yalanını söyleyerek kirli propaganda yapan Aslı Erdoğan, HDP hariç, de dahil olmak üzere parlamentodaki tüm siyasi güçlerin 'terörist' olduğunu belirtti.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriPKK sevici sözde yazar Aslı Erdoğan'dan akılalmaz yalan!
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri