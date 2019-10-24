Cumhurbaşkanlığı Ofisleri'nin yasal altyapısı güçlendirildi

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçilmesinin ardından, verilen görevleri yerine getirmek üzere özel bütçeli, kamu tüzel kişiliğine sahip idari ve mali özerkliği olan Dijital Dönüşüm, Finans, İnsan Kaynakları ve Yatırım Ofisleri Cumhurbaşkanlığı bünyesinde kurulmuştu. Kararnameyle ofislerin görev ve yetkilerinde çeşitli değişiklikler yapıldı. 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nde ofislerin görevleri, tek madde altında belirlenmişti. Bugün yapılan değişiklikle ofislerin görev tanımları ayrı başlıklar halinde detaylandırıldı.



OFİSLERİN MERKEZİ ANKARA OLACAK

Yayımlanan kararnameye göre ofislerin merkezleri Ankara'da olacak, ofislerin gerekli görmesi halinde yurtiçinde ve yurtdışında bürolar açılabilecek. Ofislerde çalışan personeller yetiştirilmek, bilgi artırımı sağlamak veya staj yapmak üzere yurtdışına gönderilebilecek. Ofislerin kadroları Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenecek.



DJİTAL DÖNÜŞÜM OFİSİ

Değişikliğe göre Dijital Dönüşüm Ofisi, kamunun dijital dönüşüm yol haritasını hazırlayacak, e-devlet hizmetlerinin sunumuna aracılık edecek, görev alanına giren hususlarda kamu kurum ve kuruluşlarınca hazırlanan yatırım projesi tekliflerine ilişkin Strateji ve Bütçe Başkanlığı'na görüş verecek ve uygulanan projelerle ilgili gelişmeleri takip edip yönlendirecek, siber güvenliği artırıcı projeler düzenleyecek, büyük veri ve gelişmiş analiz çözümlerinin etkin kullanımına yönelik stratejiler geliştirecek, yapay zeka uygulamalarına öncülük edecek, devlet teşkilatında yer alan kurum ve kuruluşların teşkilat birimlerinin elektronik ortamda tanımlanmasına ve paylaşılmasına yönelik çalışmaları koordine edecek.

Öte yandan, bugün yapılan değişiklikle Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, Kamu Dijital Dönüşüm lideri oldu. Dijital Dönüşüm Ofisi'nin hizmet birimleri ise, Dijital Dönüşüm Koordinasyon Dairesi Başkanlığı, Dijital Teknolojiler, Tedarik ve Kaynak Yönetimi Dairesi Başkanlığı, Dijital Uzmanlık, İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı, Siber Güvenlik Dairesi Başkanlığı, Büyük Veri ve Yapay Zeka Uygulamaları Dairesi Başkanlığı, Uluslararası İlişkiler Dairesi Başkanlığı, Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı, Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ve Hukuk Müşavirliği olarak sıralandı.







FİNANS OFİSİ

Finans Ofisi; ulusal ve uluslararası bankacılık ve finans sektörünü izleyecek, analiz edecek ve raporlayacak, finansal kaynakların çeşitlendirilmesi ve uluslararası fonların Türkiye'ye gelmesini sağlayıcı çalışmalar yapacak ve İstanbul Finans Merkezi projesini yürütecek, güncel ekonomik ve finansal gelişmeleri Cumhurbaşkanı'na raporlayacak, faizsiz finans konularında üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları ile ortak araştırmalar yapacak ve bu alanların gelişmesini destekleyecek. Finans ofisinin hizmet birimleri ise; Raporlama ve Analiz Dairesi Başkanlığı, Finansal Strateji ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı, İstanbul Finans Merkezi Dairesi Başkanlığı, Yurtdışı Faaliyetler Dairesi Başkanlığı, Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ve Hukuk Müşavirliği oldu.



İNSAN KAYNAKLARI OFİSİ

Kararnameyle İnsan Kaynakları Ofisi'nin yeniden belirlenen görevleri arasında; Türkiye'nin insan kaynakları envanterini çıkarmak ve ihtiyaç duyulan alanlarda yetenek gelişim faaliyetlerini yürütmek, Türkiye'nin vizyonu ve hedefleri doğrultusunda insan kaynağının geliştirilmesini sağlamaya yönelik projeler üretmek, kamu istihdamında liyakat ve yetkinliğin artırılması için gerekli projeleri üretmek ve çalışmalar yapmak, kamu personeline yönelik performans değerleme ve ödüllendirme sistemi kurulmasına ve sistemin uygulanmasına destek olmak, bilim, kültür sana spor girişimcilik gibi alanlardaki nitelikli insan kaynağının tespiti amacıyla yurtiçinde ve yurtdışında çalışmalar yaparak yetenek havuzu oluşturmak. Ofis, Türkiye'deki insan kaynağına yönelik sadakat, liyakat ve verimlilik gibi konularda ölçüm ve analizler de yapacak. Ofisin hizmet birimleri ise, İnsan Kaynağı ve Kariyer Planlama Dairesi Başkanlığı, Yetenek Kazanımı ve Organizasyon Dairesi Başkanlığı, Ölçme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı, İnsan Kaynağı Eğitim ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı, Projeler ve Bilişim Teknolojileri Dairesi Başkanlığı, Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ve Hukuk Müşavirliği olarak belirlendi.



YATIRIM OFİSİ

Bugün yayımlanan kararnamede Yatırım Ofisi'ne ilişkin görevler ve birimler de yer aldı. Buna göre Yatırım Ofisi; Türkiye'de yatırım yapılmasını özendirmeye yönelik çalışmalar yapacak, yatırımcıların karşılaşabilecekleri engel ve sorunları tespit ederek sorunların çözümü konusunda ilgili merciler nezdinde girişimlerde bulunacak, yatırım ortamının iyileştirilmesine ilişkin reform sürecine katkı sağlayacak, yatırım projelerini destekleyecek. Ofis bünyesinde, İletişim Dairesi Başkanlığı, Kamu-Özel Sektör İşbirliği Dairesi Başkanlığı, Strateji Dairesi Başkanlığı, Yatırımcı Hizmeti Dairesi Başkanlığı, Yurtdışı Faaliyetler Dairesi Başkanlığı, Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ve Hukuk Müşavirliği görev yapacak.