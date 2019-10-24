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  • Son Güncelleme: 24.10.2019 21:03

Başkan Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı

Türkiye Cumhurbaşkanı , 'da 'lı teröristlerce düzenlenen sonucu kaldırıldığı hastanede şehit olan er 'un ailesine başsağlığı diledi.

Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı

Türkiye Cumhurbaşkanı , 'da 'lı teröristlerce düzenlenen sonucu kaldırıldığı hastanede şehit olan er 'un ailesine başsağlığı diledi.

Edinilen bilgiye göre, Erdoğan, Ağrı'da PKK'lı teröristlerce yapılan roketatarlı saldırı sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Altunok'un ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.


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