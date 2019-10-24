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  • 24.10.2019 14:07
  • Son Güncelleme: 24.10.2019 14:11

Sözcücü harita üzerinde gösterdi: Kul edildi

ve D ile yapılan mutabakatla sonucunda 'nin tezlerinin kabul edildiğini belirten Sözcüsü , 'na ilişkin son durumu da harita üzerinde gösterdi.

Harita üzerinde gösterdi: Kabul edildi

Sözcüsü harita üzerinde 'na ilişkin son durumu paylaştı.

RUSYA VE ABD İLE MUTABAKATLAR
'nin tezleri kul edildi. Teröre karşı kararlı tutumumuzu sürdürmeye devam ediyoruz. Teröre dönük kararlı duruşumuz sürüyor. Terör örgütü ile müzakere edilemez. ABD 'YPG çekildi' dedi. Buna itibar ediyoruz ama bölgede kalacağız.

DEAŞ UNSURLARI
Her ülke kendi vatandaşını almalı, almıyorlarsa ''la mücadele ediyoruz' anlamına gelmez. Özellikle AB ülkeleri sorumluluklarından kaçıyor.

İstikrar temin edilene kadar herhangi bir çekilme söz konusu değildir.

milli ordusu Suriye'nin bir parçasıdır.

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