AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik harita üzerinde Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin son durumu paylaştı.

RUSYA VE ABD İLE MUTABAKATLAR

Türkiye'nin tezleri kabul edildi. Teröre karşı kararlı tutumumuzu sürdürmeye devam ediyoruz. Teröre dönük kararlı duruşumuz sürüyor. Terör örgütü ile müzakere edilemez. ABD 'YPG çekildi' dedi. Buna itibar ediyoruz ama bölgede kalacağız.

DEAŞ UNSURLARI

Her ülke kendi vatandaşını almalı, almıyorlarsa 'DEAŞ'la mücadele ediyoruz' anlamına gelmez. Özellikle AB ülkeleri sorumluluklarından kaçıyor.

İstikrar temin edilene kadar herhangi bir çekilme söz konusu değildir.

Suriye milli ordusu Suriye'nin bir parçasıdır.