Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 24.10.2019 07:16
  • Son Güncelleme: 24.10.2019 07:16

Son dakika: Meteoroloji'den 10 ile sağanak uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? 24 Ekim hava durumu

Meteoroloji'den yapılan son dakika hava durumu uyarısına göre, bazı illerde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış olacak. Bazı bölgelerde ise yer yer pusu ve sisli havanın hakim olacağı bildirildi. Yurt genelinde hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyredecek. İşte 24 Ekim Perşembe il il hava durumu raporu...

Meteoroloji'den 10 ile sağanak uyarısı!

Son dakika haberi... Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Hatay, Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa ve Osmaniye'nin güney kesimleri ile Samsun'un doğu ilçelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği bildirildi. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceğini aktaran Meteoroloji, il il hava durumu raporunu paylaştı. Peki, yurt genelinde bugün hava nasıl olacak? İşte 24 Ekim hava durumu...

Sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege ve İç Anadolu ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Hava sıcaklığı mMevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İl il hava durumu için bir sonraki sayfaya geçiniz...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriSon dakika: Meteoroloji'den 10 ile sağanak uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? 24 Ekim hava durumu
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri