Son dakika: Meteoroloji'den 10 ile sağanak uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? 24 Ekim hava durumu

Son dakika haberi... Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Hatay, Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa ve Osmaniye'nin güney kesimleri ile Samsun'un doğu ilçelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği bildirildi. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceğini aktaran Meteoroloji, il il hava durumu raporunu paylaştı. Peki, yurt genelinde bugün hava nasıl olacak? İşte 24 Ekim hava durumu...

Sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege ve İç Anadolu ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Hava sıcaklığı mMevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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