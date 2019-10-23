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  • Son Güncelleme: 23.10.2019 15:43

: Başkan Erdoğan'dan Bahçeli'ye "geçmiş olsun" ziyareti

haberine göre Başkan , MHP Genel Başkanı 'ye "geçmiş olsun" ziyaretinde bulunacak. Bahçeli geçirdiği rahatsızlık sonucu 21 gün boyunca hastanede tedavi görmüştü.

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