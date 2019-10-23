ABD Hazine Bakanlığı, Türkiye'deki 2 bakanlık ve 3 bakana yönelik 14 Ekim'de getirdiği yaptırımları kaldırdı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'ye Barış Pınarı Harekatı nedeniyle uygulanan yaptırımların kaldırıldığı bildirildi.

Buna göre, Milli Savunma Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ABD'nin yaptırım listesinden çıkarıldı.

TRUMP AÇIKLAMIŞTI

Bugün akşam saatlerinden konuşan ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'ye 14 Ekim'de getirilen yaptırımların kaldırılması için Hazine Bakanlığına talimat verdiğini belirtmişti.

Trump ayrıca,"Başkan Erdoğan'a teşekkür ediyorum, onunla çok iyi ilişkilerimiz var. Erdoğan ülkesi için doğru şeyi yapmayı başardı, kısa bir gelecekte görüşeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.