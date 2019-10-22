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  • Son Güncelleme: 22.10.2019 08:22

Son dakika: 'den uyarı üstüne uyarı! Sağanak geliyor! 22 Ekim hava durumu raporu

Genel Müdürlüğü'nden son dakika hava durumu uyarısı geldi. Yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olacağını bildiren Meteoroloji, bazı iller için sağanak yağış uyarısı geldi. İstanbul'da ise yer yer pus ve sis bekleniyor. İşte 22 Ekim Salı günü için Meteoroloji tarafından açıklanan hava durumu raporu...

Meteoroloji'den o illere sağanak uyarısı!

Meteoroloji'den son dakika sağanak yağış uyarısı geldi. Yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Ağrı ve Iğdır çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği bildirildi. İşte 22 Ekim Salı Meteoroloji hava durumu...

Öte yandan İstanbul başta olmak üzere Marmara, İç Ege, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun kuzeybatısında yer yer pus ve sis beklendiği açıklandı. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği bildirildi.

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