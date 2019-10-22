Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 23.10.2019 07:32
  • Son Güncelleme: 23.10.2019 07:42

Son dakika: 'den 3 ile gök gürültülü sağanak yağış uyarısı! 23 Ekim raporu

'den yapılan son dakika hava durumu açıklamasına göre, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun güney doğusu ile Ordu, Van ve Samsun'un doğu ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği aktarıldı. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyredeceğini bildiren Meteoroloji, raporunu yayınladı. İşte ...

Meteoroloji'den 3 ile sağanak yağış uyarısı!

Son dakika haberi... Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güney doğusu ile Ordu, Van ve Samsun'un doğu ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İşte 23 Ekim yurtta hava durumu...

Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, İç Ege ve İç Anadolu ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

23 Ekim Salı günü il il hava durumu için diğer sayfaları ziyaret ediniz...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriSon dakika: Meteoroloji'den 3 ile gök gürültülü sağanak yağış uyarısı! 23 Ekim Meteoroloji hava durumu raporu
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri