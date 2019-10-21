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  • Son Güncelleme: 21.10.2019 15:41

'de paniği!

'de, bir apartmanın unda çıkan hem apartman hem de mahalle sakinlerinde paniğe neden oldu. Komşularının yardımıyla dışarı çıkılan yaşlı bir kadın, vatandaşlar tarafından sakinleştirildi.

, 50. Yıl Mahallesi A Caddesi'nde meydana geldi. 5 katlı bir apartmanın Suriyeli bir ailenin yaşadığı katında bez parçaları bilinmeyen bir sebeple yanmaya başladı. Yangın nedeniyle dumanlar binanın bütün katlarını sardı. Durumu hemen itfaiyeye bildiren apartman sakinleri, duman nedeniyle de kısa süreli panik yaşadı. Bazı bina sakinleri kendi imkanları ile dışarı çıkarken, bazılarının da pencereden olan biteni izlediği görüldü. Yangın nedeniyle korkan ve panik yaşayan yaşlı bir kadını da komşuları ve çevredeki vatandaşlar sakinleştirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen Sultangazi İtfaiye ekipleri daireye girerek duman tahliyesi yaptı.

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