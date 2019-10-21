Son dakika haberi... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, merkez üssü Ege Denizi Yunanistan'da 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 7.12'de yerin 20 kilometre altında gerçekleşen deprem Çanakkale'de de hissedildi. AFAD'dan yapılan açıklamada, depremin Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde hissedildiği aktarıldı.

Kısa süreli paniğe neden olan depremde can ya da mal kaybı yaşanmadığı bildirildi.

SON DEPREMLER (22 EKİM 2019)

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer

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2019.10.22 07:12:44 40.2968 23.7832 12.9 -.- 3.6 3.8 YUNANISTAN

2019.10.22 06:18:28 39.0923 27.7832 5.5 -.- 1.3 -.- ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA)

2019.10.22 06:17:16 35.1452 27.7798 4.8 -.- 1.9 -.- AKDENIZ

2019.10.22 06:16:55 37.1393 28.2838 18.9 -.- 1.3 -.- YERKESIK-(MUGLA)

2019.10.22 04:30:39 36.9488 28.7713 14.6 -.- 0.9 -.- ZEYTINALANI-KOYCEGIZ (MUGLA)

2019.10.22 04:06:12 36.4372 28.7448 13.1 -.- 1.3 -.- AKDENIZ

2019.10.22 04:05:39 38.7995 25.7268 5.4 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI

2019.10.22 04:03:35 40.3273 24.1083 5.0 -.- 2.2 -.- YUNANISTAN

2019.10.22 03:53:21 37.9435 44.2458 18.6 -.- 1.4 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI

2019.10.22 03:41:23 38.0888 44.3023 19.2 -.- 1.5 -.- KIZILCA-BASKALE (VAN)

2019.10.22 03:15:31 37.1838 26.9408 7.9 -.- 1.5 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)

2019.10.22 03:08:40 37.1358 26.7657 3.2 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)

2019.10.22 02:54:01 39.2908 39.9242 12.4 -.- 1.9 -.- YAYIKAGIL-NAZIMIYE (TUNCELI)

2019.10.22 02:53:11 39.2813 39.8840 4.7 -.- 2.0 -.- DEREOVA-NAZIMIYE (TUNCELI)

2019.10.22 02:36:02 39.2658 39.8795 6.4 -.- 1.7 -.- DEREOVA-NAZIMIYE (TUNCELI)

2019.10.22 02:20:56 36.4693 28.5423 5.0 -.- 1.1 -.- AKDENIZ

2019.10.22 02:17:11 40.8040 28.9882 4.6 -.- 1.4 -.- MARMARA DENIZI

2019.10.22 02:00:56 36.9692 27.4188 10.2 -.- 1.5 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)

2019.10.22 01:37:18 36.5898 34.2380 30.4 -.- 1.7 -.- UCTEPE-ERDEMLI (MERSIN)

2019.10.22 01:23:08 36.4915 29.0695 7.0 -.- 2.9 -.- UZUNYURT-FETHIYE (MUGLA)

2019.10.22 00:54:54 37.1860 27.0132 12.3 -.- 1.6 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)