Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İstanbul'da TRT World Forum'un açılışında konuştu.

Çavuşoğlu'nun konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

''Suriye'deki çatışmanın sadece ve sadece siyasi bir şekilde çözülebileceğine inanıyoruz. 360 binden fazla Suriyeli Türkiye'den, terörden arındırdığımız iki bölgeye dönüş yaptı.

Müttefiklerimizin desteğini göremeyince tek başımıza artık bunu (Barış Pınarı Harekatı) yapmak zorundaydık. Sahada ABD ile güvenli bölge oluşturmak için çalışırken, ABD, YPG'ye silah temin etmeye devam etti. Operasyona başlar başlamaz herkese, BM'ye NATO'ya Avrupa Konseyi'ne İran rejimine Araplara AB büyükelçilerine bilgi verdik. Barış Pınarı Harekatı'nda sadece teröristler hedef alındı, sivillere zarar vermemek için çok önemli çaba sarf edildi.

''KÜRTLER BİZİM DÜŞMANIMIZ DEĞİL''

Barış Pınarı Harekatı başladığından beri gerçek dışı suçlamalar ve kara propaganda yapıldığını görüyoruz. Bu Türk-Kürt söylemi çok yanlış bir söylem. Kürtler bizim düşmanımız değil.

Kürtlere karşı bir duruşumuz yok. Kuzey Irak'ta da çok iyi bir ilişkimiz var ve 350 bin Suriyeli Kürt'e ev sahipliği yapıyoruz Türkiye'de. Biz Kürtlere karşı değiliz terör örgütüne karşıyız. YPG Kürtleri temsil etmiyor. Biz bu ülkeyi işgal etmiyoruz. Bizim Suriye'deki demografiyi değiştirme gibi bir amacımız yok.

BU DA BİR KARA PROPAGANDADIR

Tarihimizde asla kimyasal silah kullanmadık. Bu da bir kara propagandadır. Biz bu konuda çok hassasız. Askerimiz ordumuz çok hassas. YPG PYD operasyon başladığından beri Türkiye'ye saldırıyor. 1081 havan topu atıldı şehirlerimize. 4 şehidimiz var şu ana kadar. Neden bu tantana yapılıyor. Biz oyun planını bozduk. Oyunu bozduk.''

''35 SAAT İÇERİSİNDE GERİ ÇEKİLMEZLERSE OPERASYON TEKRAR BAŞLAYACAK''

120 saatlik bir süre verildi. Bu anlaşmaya göre 120 saat içerisinde oradaki bütün unsurların geri çekilmesi gerekiyor. Yaptırımlarla yaşayamayız. Bunu da ifade ettik müzakereler sırasında. Bunlar da ortadan kaldırılacak. Taciz ateşleri devam ediyor. Taciz ateşlerine karşılık verdik. YPG/PYD unsurlarının şu anda kontrol ettiğimiz bölgeleri terk etmeye başladığını görüyoruz. 35 saatimiz kaldı, 35 saat içerisinde geri çekilmezlerse operasyon tekrar başlayacak. Yarın Soçi'ye gidip Başkan Putin ile görüşeceğiz ve bu da çok önemli bir toplantı olacak."