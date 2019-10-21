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  • Son Güncelleme: 21.10.2019 22:28

'da askeri araca hain pusu! Yaralılar var...

'ın ilçesi kırsalında zırhlı askeri aracın geçişi sırasında teröristlerce yola tuzaklanan patlayıcının infilak etmesi sonucu 7 güvenlik görevlisi yaralandı.

Kars'ta hain pusu! Yaralılar var..

'ın ilçesi kırsalında zırhlı askeri aracın geçişi sırasında teröristlerce yola tuzaklanan patlayıcının infilak etti.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Sesveren köyü kırsalında teröristlere yönelik operasyon yürüten güvenlik güçlerinin bulunduğu zırhlı askeri aracın geçişi sırasında teröristlerce yola tuzaklanan patlayıcı infilak etti.

Patlamada araçtaki asker ve güvenlik korucularından oluşan 7 kişi yaralandı.

Yaralılar, bölgeye sevk edilen ambulanslarla Kağızman Devlet Hastanesi ile Kars Harakani Devlet Hastanesine kaldırıldı.

TERÖRİSTLERE YÖNELİK OPERASYON SÜRÜYOR
Yaralı güvenlik görevlilerinden birinin sağlık durumunun ağır olduğu, diğer 6'sının hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Takviye askerlerin gönderildiği bölgede teröristlere yönelik operasyon sürüyor.

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