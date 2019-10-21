Türk Silahlı Kuvvetleri ile Suriye Milli Ordusu tarafından düzenlenen Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü PKK/YPGden arındırılan Suriyenin Tel Abyad kentinde yaşam normale dönüyor. Terör örgütünün baskısı nedeniyle hayatları kısıtlanan Tel Abyad sakinleri, Türkiye ile huzura kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.