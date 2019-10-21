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  • Son Güncelleme: 21.10.2019 23:38

Görüntüler 'dan! Yaşam normale dönmeye başladı

ile Milli tarafından düzenlenen ile terör örgütü /den arındırılan Suriyenin kentinde yaşam normale dönüyor. Terör örgütünün baskısı nedeniyle hayatları kısıtlanan Tel Abyad sakinleri, ile huzura kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri ile Suriye Milli Ordusu tarafından düzenlenen Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü PKK/YPGden arındırılan Suriyenin Tel Abyad kentinde yaşam normale dönüyor. Terör örgütünün baskısı nedeniyle hayatları kısıtlanan Tel Abyad sakinleri, Türkiye ile huzura kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

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