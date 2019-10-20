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  • 20.10.2019 12:01
  • Son Güncelleme: 20.10.2019 12:01

'de 1 asker oldu!

Milli Savunma Balkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Hakkâri 'de teröristlerle çıkan da ağır yaralanan bir asker kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen oldu.

Hakkari'den kahreden haber!

, 'de teröristlerle çıkan da ağır yaralanan bir askerin, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Hakkâri ili ilçesinde 20 Ekim 2019 tarihinde bir kahraman silah arkadaşımız teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilmiş, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

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