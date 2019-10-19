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  • Son Güncelleme: 19.10.2019 10:39

'da sular ne zaman gelecek? 19 Ekim ne zaman düzelecek?

'da 20 saatlik su kesintisi yaşanıyor. 18 Ekim'de akşam saatlerinde başlayan su kesintisinin ne zaman düzeleceği merak ediliyor. Adapazarı, Arifiye, Erenler, Ferizli, Kaynarca, Serdivan ve Söğütlü ilçelerinde yaşanan su kesintisinin takvimi açıklandı. Peki, Sakarya'da sular ne zaman gelecek? 19 Ekim ne zaman düzelecek?

Sakarya'da sular ne zaman gelecek?

Sakarya'da sular ne zaman gelecek? Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (SASKİ), Sakarya'da Akçay Barajı isale hattının Hızırilyas Su Yönetim Merkezi'ne bağlantısının yapılmasından dolayı 20 saat su kesintisi yaşanacağını bildirmişti. Kesinti 18 Ekim Cuma günü saat 20.00'de başladı. Peki, Sakarya'da sular ne zaman gelecek? 19 Ekim Sakarya su kesintisi ne zaman düzelecek? İşte cevaplar...

SAKARYA'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

SASKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamaya göre, 18 Ekim Cuma günü saat 20.00'de başlayan su kesintisi 19 Ekim Cumartesi günü saat 16.00'da sona erecek.

Hangi ilçelerde kesinti olacak? Detaylar için bir sonraki sayfaya geçiniz...

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