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  • 19.10.2019 22:38
  • Son Güncelleme: 19.10.2019 23:10

MSB açıkladı: ABD'li askerlere bildirildi

Türkiye ile ABD arasında yapılan mutabakatla ilgili açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklamada "/’li teröristlerin 120 saat içerisinde bölgeden çıkması yakından takip edilirken, bu kapsamda kesinlikle hiçbir engelleme yapılmadığı gibi emniyetle kullanılacak yollar ABD’li askeri iletildi."ifadelerine yer verdi.

Milli Savunma Bakanlığınca, Türkiye ile ABD arasında varılan mutabakat çerçevesinde, terör örgütü PKK/YPG'nin 120 saat içerisinde Güvenli Bölge'den çıkmasının yakından takip edildiği bildirildi.

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