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Kudüs şairi ünlü yazar ve fikir adamı 'e veda...

Ünlü yazar ve fikir adamı (85), 'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Başkan Tayyip Erdoğan, Pakdil için başsağlığı mesajı yayımladı. Erdoğan, "Edebiyatımızın en değerli şahsiyetlerinden biri olan, Kudüs Şairi Sayın Nuri Pakdil Beyefendi'ye Allah'tan rahmet, sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" dedi.

Kudüs şairine veda

Ünlü yazar ve fikir adamı (85), 'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Başkan Tayyip Erdoğan, Pakdil için başsağlığı mesajı yayımladı. Erdoğan, "Edebiyatımızın en değerli şahsiyetlerinden biri olan, Kudüs Şairi Sayın Nuri Pakdil Beyefendi'ye Allah'tan rahmet, sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" dedi.

"KUDÜS şairi" olarak tanınan Pakdil, Kasım 2014'te Necip Fazıl Saygı Ödülü'nün ilkini almıştı. "Yüreğimin yarısı Mekke'dir, geri kalanı da Medine'dir. Üstünde bir tül gibi Kudüs vardır" sözlerinin sahibi olan Pakdil, bugün Hacı Bayram Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Taceddin Dergahı'nda toprağa verilecek.

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