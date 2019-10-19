İkinci yargı paketi ne zaman açıklanacak? Af yasası konusunda son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ikinci yargı paketinin hazırlandığını açıklamasının ardından af bekleyen vatandaşların umutlu bekleyişi başlamıştı. İlk yargı paketinin yasalaşmasının ardından ikinci yargı paketinin ne zaman açıklanacağı merak ediliyordu. Meclis'ten konu ile ilgili açıklama geldi. Peki, ikinci yargı paketi ne zaman açıklanacak? Genel af ne zaman yürürlüğe girecek? İşte 19 Ekim af ve ceza indirimi ile ilgili son durum...

İKİNCİ YARGI PAKETİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, af teklifinin ikinci infaz paketiyle birlikte ekim ayının sonunda aralık ayının başında Meclis'e geleceğini söyledi. Akçay, "O konuda biliyorsunuz, AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı'nın da açıklamaları var. Aralık ayından önce çıkacağına ümit ediyoruz. İç tüzük değişikliklerinin yapılmasını gerektiğini biz söyledik."

İlk yargı paketinin yasalaşmasının ardından ikinci yargı paketi Meclis'te görüşülecek. TBMM, 22 Ekim Salı günü saat 15.00'te toplanacak.