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  • Son Güncelleme: 19.10.2019 12:30

İkinci yargı paketinde tarih belli oldu! Genel af ne zaman yürürlüğe girecek? 19 Ekim

Genel af ve ceza indirimi olarak bilinen infaz yasasının içinde yer aldığı ikinci yargı paketinde detaylar ortaya çıktı. Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin ilk paketinin kabul edilmesinin ardından ikinci yargı paketi konusu Meclis'te görüşüldü. Peki ikinci yargı paketi ne zaman açıklanacak? Genel af ne zaman yürürlüğe girecek? İşte 19 Ekim af ve ceza indirimi ile ilgili son gelişmeler...

İkinci yargı paketinde detaylar belli oldu!

İkinci yargı paketi ne zaman açıklanacak? Af yasası konusunda son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ikinci yargı paketinin hazırlandığını açıklamasının ardından af bekleyen vatandaşların umutlu bekleyişi başlamıştı. İlk yargı paketinin yasalaşmasının ardından ikinci yargı paketinin ne zaman açıklanacağı merak ediliyordu. Meclis'ten konu ile ilgili açıklama geldi. Peki, ikinci yargı paketi ne zaman açıklanacak? Genel af ne zaman yürürlüğe girecek? İşte 19 Ekim af ve ceza indirimi ile ilgili son durum...

İKİNCİ YARGI PAKETİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, af teklifinin ikinci infaz paketiyle birlikte ekim ayının sonunda aralık ayının başında Meclis'e geleceğini söyledi. Akçay, "O konuda biliyorsunuz, AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı'nın da açıklamaları var. Aralık ayından önce çıkacağına ümit ediyoruz. İç tüzük değişikliklerinin yapılmasını gerektiğini biz söyledik."

İlk yargı paketinin yasalaşmasının ardından ikinci yargı paketi Meclis'te görüşülecek. TBMM, 22 Ekim Salı günü saat 15.00'te toplanacak.

İkinci yargı paketi ile ilgili gelişmeler için bir sonraki sayfayı ziyaret ediniz...

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