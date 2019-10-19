Başkan Erdoğan: Vakti saati gelince gerekeni yaparız

Başkan Tayyip Erdoğan, İstanbul'da yabancı medya temsilcileriyle buluştu. ABD ile imzalanan anlaşmayla ilgili konuştu: "Barış Pınarı Harekatı'yla 30 km derinliğe ulaşınca bir anda ABD ve Avrupa'nın tavrı değişti. Buna rağmen harekata devam ettik. ABD, 120 saatlik sürenin sona erdiği Salı akşamına kadar bize verdiği sözleri tutabilirse güvenli bölge konusu çözülür. Bizim görüşmelerimiz Ayn El Arap'tan Irak'a kadar olan, 32 km derinlik ve 440 km uzunluktaki alanı kapsıyor. Güvenli bölge dediğimiz budur. 12 gözlem noktası kurmayı planlıyoruz. Ama verilen söz tutulmazsa 120'nci saatin sona erdiği dakika harekatımız yeniden başlar. Terör örgütünün çekilmesinin sorumluluğu ABD'ye aittir. Yeni anayasa çalışmaları tamamlanıp Suriye'nin toprak bütünlüğü sağlandığında, her yer bu ülkenin meşru hükümetinin yönetimine geçecektir. Yeter ki terör örgütlerine müsamaha gösterilmesin. Salı günü Soçi'de Sayın Putin'le bu meselenin Rusya'nın ve rejimin ilgilendirdiğini kısımları da görüşeceğiz."

TRUMP'LA GÜVENLİ BÖLGEYİ KONUŞTUK

Başkan Erdoğan ile ABD Başkanı Trump, telefonda görüştü. Erdoğan, "İkili meselelerin yanı sıra Fırat'ın doğusunda kurulması planlanan güvenli bölge hakkında fikir alış verişinde bulunduk" dedi.

TRUMP'IN MEKTUBU

Nezaketsiz mektubu unutmadık. Vakti saati geldiğinde gereken yapılacak.

DÜNYA KAPIDA

Türkiye'nin zaferi ezberleri bozdu. Almanya Başbakanı Merkel, ABD'nin Suriye'den çekilmesinin ardından bölgedeki dengeleri değiştirdiğini belirtti. Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan ise görüşme açıklaması geldi. Macron, "Ben, Merkel ve İngiltere Başkanı Johnson ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşeceğiz" dedi.

BÜYÜK ZAFER

Anlaşma dünya basınında geniş yankı buldu. Yabancı medya anlaşmayı, "Türkiye için büyük bir zafer" diye duyurdu:

THE NEW YORK TIMES: Bu anlaşma Türkiye için Erdoğan'ın Trump'a karşı bir zaferidir.

WASHINGTON POST: 5 günlük mola, Türkiye'ye Suriye'de Güvenli Bölge kurmanın önünü açıyor.

FOREIGN POLICY: Söz konusu anlaşma, Türkiye için gerçekten büyük bir zafer...

CNN INTERNATIONAL: Türkiye istediği her şeyi aldı...

THE GUARDIAN: Anlaşmayla Türkiye'nin hedefledikleri garantilendi. Büyük başarı...

HAARETZ: Anlaşma, Türkiye'nin zaferi...

JERUSALEM POST: ABD'nin Orta Doğu'daki itibarı düştü. DER SPIEGEL: ABD Başkanı Donald Trump ve YPG kaybetti...



Başkan Erdoğan, Cuma namazını İstanbul'da Bezm-i Alem Valide Sultan Camii'nde kıldı. Vatandaşların sevgisiyle karşılaştı.