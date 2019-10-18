Marmaray'da arıza! Seferler durdu!

İstanbul Marmaray hattı, yangın sonrası kesilen elektrikler nedeniyle hizmet veremiyor.
Arızanın ne zaman giderileceği hakkında henüz bir bilgi verilmedi.
Ayrıntılar geliyor...
İstanbul Marmaray hattı, yangın sonrası kesilen elektrikler nedeniyle hizmet veremiyor.
Arızanın ne zaman giderileceği hakkında henüz bir bilgi verilmedi.
Ayrıntılar geliyor...
kalan karakter 1000
daha çoook ,böyle rötar olur ,chp bld. olduğu sürece ,önceden böyle zırt pırt metrobüs olsun vs. böyle şeyler yolda kalmalar ,çok nadir olurdu ,şimdi haftada bir kesin mutlaka bişeyler oluyor .
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