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  • Son Güncelleme: 18.10.2019 08:50

'da arıza! Seferler durdu!

'da hattında nedeniyle arıza yaşandığı öğrenildi. Arızanın ne zaman giderileceği hakkında henüz net bir bilgi verilmedi.

Marmaray'da arıza! Seferler durdu!

hattı, sonrası kesilen elektrikler nedeniyle hizmet veremiyor.

Arızanın ne zaman giderileceği hakkında henüz bir bilgi verilmedi.

Ayrıntılar geliyor...

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musa musa

daha çoook ,böyle rötar olur ,chp bld. olduğu sürece ,önceden böyle zırt pırt metrobüs olsun vs. böyle şeyler yolda kalmalar ,çok nadir olurdu ,şimdi haftada bir kesin mutlaka bişeyler oluyor .

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cevapla 18.10.2019 08:55
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